Se cumplen 248 años del nacimiento de José de San Martín

En la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, conducida por Juan Sixto, se presentó un programa especial dedicado al nacimiento del General José de San Martín, figura central de la emancipación sudamericana.

A lo largo del ciclo se compartió un informe producido por Radio Nacional, que recorrió los momentos más significativos de su vida: su formación militar, la gesta del Ejército de los Andes y su decisivo aporte a la independencia de la Argentina, Chile y Perú.

Con una mirada histórica, el programa además recorrió Corrientes -la provincia natal del libertador- con un informe especial sobre los Esteros del Iberá.