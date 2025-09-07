Se cumplen 20 años de la muerte de Nicolino Locche

Apodado el Intocable, por su forma de plantarse en el ring, campeón mundial welter junior y uno de los pugilistas más prestigiosos de la Argentina, murió el 7 de septiembre de 2005.

Nacido en la ciudad mendocina de Tunuyán el 2 de septiembre de 1939, Nicolino Locche se transformó en un ícono del boxeo argentino por su forma de pelear, que atraía a muchísimos espectadores a sus presentaciones.

Considerado uno de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos, el hombre que provocaba a sus rivales peleando con la guardia baja e invitaba a que le peguen, inició su carrera como profesional en 1958, bajo la celosa mirada del gran maestro Francisco "Paco" Bermúdez.

El 12 de diciembre de 1968 se convirtió en campeón mundial tras derrotar por nocaut técnico en el décimo asalto al japonés Paul Fuji.

Luego de ese combate, Locche realizó seis defensas exitosas: ante Manuel Hernández, Carlos Hernández, Joao Henrique, Adolph Pruitt, Domingo Barrera y Antonio Cervanes.

Las últimas cinco las hizo en el Luna Park, que desbordaba de gente cuando él se presentaba.

El 10 de marzo de 1972 perdió el título cuando cayó en Panamá contra el local Alfonso Frazer, por puntos en 15 rounds.

A lo largo de su carrera, Nicolino disputó 136 peleas, de las cuales ganó 117 (14 de ellas por KO), con cuatro derrotas y 14 empates.

Los recordamos a través de un informe elaborado en 2005 en ocasión de su muerte, conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Música

`Un sábado más` (Chico Novarro) por Chico Novarro [1978 del Álbum “Por Fin al Tango”]

Edición

Fabián Panizzi