Se cumplen 20 años de la muerte de Carlos Bisso

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita de Lucía Bisso, una de las hijas del reconocido líder de la banda Conexión Nro 5, quien expresó su emoción en este aniversario.

En la charla, además, reconstruyó la recuperación del disco “Americano soy” que Carlos grabó en 1973, en el que mezclaba jazz moderno, folclore y vanguardias musicales.

La recuperación del legado musical de Carlos Bisso, quien fuera uno de los pioneros de la música beat argentina, tuvo un fuerte impulso por parte de Zelmar Garín, músico, compositor e historiador.

“Armamos la Conexión Nro 8 para darle vida a `Americano Soy´ y presentarlo. Hace un año que venimos girando con la presentación del disco, el show tiene un montón de sorpresas".

Lucy Bisso y Zelma Garín, junto a otros músicos, presentarán "Americano Soy" el jueves 20 de noviembre, a las 21 hs, en Palacio El Victorial (Piedras 722-CABA).