Se cumplen 19 años de la Tragedia del Colegio ECOS

De esa manera, se recuerda la muerte de nueve alumnas y alumnos y de la profesora Mariana ocurrido el 8 de octubre de 2006 cuando regresaban de entregar ayudar solidaria a la escuelita de El Paraisal, en la provincia de Chaco, que ECOS apadrina desde 1994.

Aquel día, el micro en el que viajaba la delegación de alumnos, ex alumnos, profesores y directivos del colegio porteño de Villa Crespo fue embestido por un camión cuyo conductor estaba ebrio.

Benjamín, Delfina, Federico, Justine, Lucas, Julieta G, Daniela, Nicolás y Julieta P son las y los alumnos que perdieron la vida así como el chofer del camión y su acompañante.

Para continuar con esa labor solidaria y contribuir a generar educación vial, madres, padres y familiares de las víctimas conformaron la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, en memoria de las víctimas de aquel hecho ocurrido en la ruta 11, a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.

A partir de 2007, el Ministerio de Educación de la Nación incorporó al calendario académico el Día del Estudiante Solidario que se conmemora todos los 8 de octubre.

En 2020, el Poder Judicial de Santa Fe condenó al chofer Oscar Eduardo Atamañuk a tres años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para conducir por ser "autor responsable de los homicidios culposos múltiple".

Ese fallo judicial cumple con uno de la Corte Suprema que había revertido la absolución del chofer, con el voto en oposición de Carlos Rosenkratz.

Recordamos esta fecha con testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.