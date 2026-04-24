Se cumplen 17 años de la muerte de Sixto Palavecino

Defensor de la lengua quichua y de la cultura santiagueña, músico, cantante, Sixto Doroteo Palavecino se definía como violinisto sachero.

Había nacido el 31 de marzo de 1915 en el paraje de Barracas, Departamento de Villa Salavina, provincia de Santiago del Estero.

La madre, que falleció cuando Sixto -tercer hijo varón- tenía 14 años, resistía la inclinación de su hijo por el violín, lo prefería concentrado en las tareas rurales donde a Sixto le tocaba en suerte el cuidado de las majadas, es decir, el refugio del ganado durante el pastoreo.

Si bien los testimonios son imprecisos, la mayor parte de los relatos coincide en que a los diez años tuvo su primer violín y al tiempo forjó el conjunto folclórico "Corazón de madera", que alcanzó notable trascendencia en Santiago del Estero, especialmente en los departamentos quichua-parlantes.

Realizó composiciones bilingües y se encargó de traducir canciones, poemas, libros y hasta las estrofas del Himno Nacional del español al quichua.

Su método compositor presentaba en las letras una mixtura de "castilla y quichua", "overitos" como él los llamaba, para facilitar al público la interpretación y acostumbrar los oídos a una lengua desterrada.

Fundó la institución cultural Alero Quichua Santiagueño para rescatar, conservar y difundir la lengua quichua originaria del Perú, radicada en Santiago del Estero, que se conservó en catorce departamentos por más de quinientos años.

En 1969 creó el programa radial homónimo, que se emitió por LV11 Radio del Norte, Santiago del Estero, y perdura hasta la actualidad en LRA 21 Radio Nacional de Santiago del Estero.

Esa persistente defensa se expresó en otro proyecto: la traducción del Martín Fierro al quichua, que le llevó ocho años de trabajo y cuya primera edición publicó en 1990.

En 2007 logró concretar una segunda edición del libro de José Hernández, esta vez bilingüe, con la incorporación de una nueva signografía y respetando fielmente la rima y la métrica de los 7210 versos originales.

La vocación musical le permitió a Palavecino vincularse con otros artistas locales e internacionales como León Gieco, Mercedes Sosa, toda la familia Carabajal, Chico Buarque, Pablo Milanés, Milton Nascimento y Pete Seeger, entre muchos más.

Con Gieco ofreció conciertos que atizaron los circuitos conservadores y dejaron registro en los tres volúmenes del célebre disco "De Ushuaia a La Quiaca" (1985).

Autor de más de 300 composiciones, recién comenzó a registrarlas en 1966, cuando tenía 45 años y grabó los primeros discos con el conjunto Sixto Palavecino y sus hijos: "Cuando mecha el sol", "Pa'que bailen" y "Carbonerito santiagueño", para el sello RCA Víctor.

El 24 de abril de 2009, con 94 años, falleció en la capital de Santiago del Estero, víctima de una neumonía.

Lo recordamos a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Testimonios y Música

Sixto Palavecino (Músico) y Blanca Rebori (Periodista) Entrevista (Raíces – LRA1)

`La Sixto Violín´ (Jorge Marziali - Raúl Carnota) por Jorge Marziali con Raúl Carnota [2004 del Álbum “Padentrano”]

2002 Nidya Aguirre (Locutora) y Leonardo Liberman (Locutor) en diálogo con Sixto Palavecino (Músico) Cumpleaños 87 (Radio Nacional)

`Chacarera del Cacareo´ (Sixto Palavecino - Fernando Almaraz) por Sixto Palavecino [1992 del Álbum “Lo Mejor”]

`Cuidando su identidad´ (Sixto Palavecino) por Sixto Palavecino [1998 del Álbum “Cuidando su identidad”]

`Kuska´ (Juntos) (León Gieco - Sixto Palavecino ) por Sixto Palavecino [1998 del Álbum “Cuidando su identidad”]

`Dimensión de amistad´ (León Gieco) por León Gieco y Sixto Palavecino [del Álbum “De Ushuaia a La Quiaca”]

Edición: Fabián Panizzi