Se cumplen 16 años de la muerte de Sandro

Roberto Sánchez, uno de nuestros más reconocidos y queridos ídolos de la canción popular argentina y latinoamericana, nació el 19 de agosto de 1945, en la Maternidad Sardá de la Ciudad de Buenos Aires y falleció el 4 de enero de 2010.

Hijo de Vicente Sánchez e Irma Nydia Ocampo, vivió su infancia, adolescencia y sus primeros pasos en la música en Valentín Alsina, Lanús, provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, ya consagrado y hasta su fallecimiento vivió en una casona en Banfield, Lomas de Zamora, que se convirtió en un ícono para los habitantes de la zona y un lugar de encuentro para sus fieles seguidoras.

Su vocación por la música comenzó en la primaria cuando hizo una imitación de Elvis Presley, a quien admiraba profundamente.

Sandro era el nombre que le habían querido poner sus padres pero, como las autoridades no lo permitieron, lo adquirió desde comienzos de la década del ´60, para ser identificado artísticamente.

Con éxitos como “Rosa Rosa”, “Dame el fuego de tu amor”, “Tengo”, “Quiero llenarme de tí”, “Porque yo te amo”, “Penumbras”, “Trigal” y “Una muchacha y una guitarra”, entre tantas otras, sobresalió como autor entre los artistas de su género y como intérprete.

En el plano musical, supo asociarse con letristas como Oscar Anderle y arregladores como Jorge López Ruiz y Oscar Cardozo Ocampo, entre otros, quienes le dieron un toque distintivo a sus baladas románticas.

Publicó 52 álbumes originales que vendieron más de 20 millones de copias; 11 discos de oro; realizó 16 películas y fue el primer latinoamericano en cantar en el salón Felt Forum del Madison Square Garden.

Su muerte, ocurrida el 4 de enero de 2010, a los 64 años, se debió a una infección que contrajo en una internación, tras haber sido sometido a un doble trasplante de corazón y pulmón, en la provincia de Mendoza, última alternativa a su padecimiento por un enfisema pulmonar.

Más de 50 mil personas lo despidieron en el Congreso y más de 100 mil personas acompañaron su cortejo fúnebre desde la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de la avenida Hipólito Yrigoyen, hasta el cementerio bonaerense de Longchamps.

Lo recordamos a partir de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.