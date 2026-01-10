Se cumplen 15 años de la muerte de María Elena Walsh

Nacida el 1º de febrero de 1930, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, fue escritora, poeta, guionista, cantautora, compositora, dramaturga y falleció el 10 de enero de 2011.

Con tan solo diecisiete años, la publicación del libro de poesías Otoño Imperdonable le valió el reconocimiento de escritores e intelectuales, como los premio Nobel de literatura Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda.

A los 21 años partió rumbo a París, Francia, junto a la folklorista Leda Valladares donde difundieron el folklore de tradición oral grabando varios discos que presentaron en su regreso a la Argentina.

Comenzó a componer para niños y grabó, junto a Valladares, el famoso disco Canciones para Mirar (1960), que incluía obras que son parte de la cultura argentina como El Reino del Revés, y Doña Disparate y Bambuco (1962) que dio vida a Manuelita, la tortuga.

Incursionó como guionista de televisión en programas infantiles, ganando un Martin Fierro.

Tomando elementos del folklore, el tango, jazz y el rock compuso letras de alto contenido social convirtiéndose en un exponente de la canción de protesta latinoamericana de la época.

En 1978, bajo la censura de la dictadura cívico militar, se volcó al periodismo escrito destacándose el artículo publicado en 1979 en el diario Clarín, titulado Desventuras en el País Jardín-de-Infantes.

Por esos años publicó crónicas de viajes por Europa y América junto a la fotógrafa Sara Facio, compañera de vida y proyectos artísticos de Walsh.

La vuelta de la democracia en 1983 la encontró recuperada de un cáncer y participando en numerosos proyectos artístico-políticos en los ámbitos más diversos, siendo esencial su contribución en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).

En 1991, publicó ´Novios de antaño´, una novela autobiográfica sobre la niñez en época de la Década Infame.

Entre 1997 y 2004 presentó los libros infantiles: Manuelita, ¿dónde vas?; Hotel Pioho’s Palace y ¡Cuánto cuento!

En 2008 apareció su último libro, Fantasmas en el parque, una autoficción en la que confiesa miedos, anhelos y secretos sin dejar de lado su estilo lúcido, irónico y honesto.

A lo largo de su vida recibió innumerables reconocimientos nacionales e internacionales: Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Premio Konex de Platino y de Honor en Letras; Highly Commended del Premio Hans Christian Andersen de la IBBY (Dinamarca), el Premio Honor del FNA; Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, entre otros.

María Elena Walsh falleció el 10 de enero de 2011 en Buenos Aires y sus restos descansan en el panteón de SADAIC del Cementerio de la Chacarita.

La recordamos en esta fecha, a partir de su propio testimonio que conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios:

1990 Walsh, María Elena (Escritora - Compositora) Fuentes Rey, Guillermo (Periodista)

Como la Cigarra (M E Walsh) Roberto Goyeneche y Carlos Franzetti [1985 del Álbum El Polaco por Dentro]

Edición: Fabián Panizzi