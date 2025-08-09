Se cumplen 12 años de la muerte de Eduardo Falú

El compositor y guitarrista salteño, figura indispensable de la música popular de raíz folclórica, murió el 9 de agosto de 2013.

Su voz grave, expresiva; su singular estilo con la guitarra; su enorme talento como compositor, lo llevó a conformar con Jaime Dávalos una fructífera sociedad artística.

Entre sus emblemáticas obras podemos mencionar "La tonada del viejo amor", "Zamba de la Candelaria", "Trago de sombra", "Canción del jangadero", "Romance de la Muerte de Juan Lavalle", "Choro del caminante" y "Camino a Sucre".

Eduardo Falú había nacido en El Galpón, provincia de Salta, el 7 de julio de 1923, pero fue criado en Metán y formado en la capital salteña hasta que, en 1945 se radicó en Buenos Aires.

Trabajó con Jaime Dávalos ("Tonada del viejo amor", "Trago de sombra", "Milonga del alucinado" y "Zamba de la Candelaria"), Manuel Castilla ("Celos del viento" y "Puna sola"), Ernesto Sábato ("Romance de la muerte de Juan Lavalle") y Jorge Luis Borges ("José Hernández"), entre otros.

Según él mismo admitió "la música es importante, pero si no estuviesen estos poetas magníficos que pintaban el paisaje con señorío, hoy mi obra no sería popular".

Además de los escenarios internacionales que recorrió con su repertorio popular, compuso suites y realizó conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional o formaciones de música de cámara como la Camerata Bariloche.

Fue uno de los artífices, en las décadas del `50 y el `60, de un reverdecimiento de la música folclórica, que entonces despertó nuevos entusiasmos y cobró un auge excepcional.

Lo recordamos en esta fecha a partir de un informe especial del Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.