Se cumplen 111 años del nacimiento de Julio Cortázar

Escritor, profesor y guionista nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y murió el 12 de febrero de 1984 en París, Francia.

Su padre trabajaba como agregado comercial en la Embajada argentina en Bélgica, lo que explica que naciera en aquel país europeo, y el estallido de la Primera Guerra Mundial obligó a la familia a radicarse en Suiza hasta que, en 1918, regresó a Buenos Aires.

En 1932, Julio Cortázar obtuvo el título de maestro y, tres años más tarde, comenzó la carrera de Filosofía y Letras, que abandonaría para ayudar a su madre.

Dio clases, publicó estudios de crítica literaria y, en 1938, bajo el seudónimo de Julio Denis publicó su primer libro, la colección de sonetos Presencia.

En 1951, año en el que inicia su exilio y publica su libro de cuentos Bestiario, Cortázar viajó a Europa para asentarse, principalmente, en París, donde vivió hasta su muerte.

En 1963, publicó la novela Rayuela, su obra maestra, que rompe con la estructura tradicional del género, fue traducida a una treintena de idiomas y formó parte esencial del denominado boom latinoamericano.

Tuvo un activo compromiso con la Revolución Cubana; acompañó al gobierno de Salvador Allende, en Chile; a la Revolución Sandinista, en Nicaragua; y, en 1974, formó parte del Tribunal Internacional Russell II, que dio cuenta de las violaciones a los derechos humanos en América Latina, donde se expandían las dictaduras militares con apoyo de los Estados Unidos, situación que también denunció.

Cortázar publicó 28 obras, cuatro de ellas póstumas, entre las que hay cuentos, novelas, poesía, prosa poética, dramaturgia y misceláneas donde se cruzan géneros diversos.

Recordamos a este escritor reconocido por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones, a través de un informe especial elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.