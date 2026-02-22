Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Luis Sandrini

Actor, humorista, nació el 22 de febrero de 1905 en San Pedro, provincia de Buenos Aires y su nombre completo era Luis Santiago Sandrini Lagomarsino.

Comenzó su formación humorística a muy temprana edad, influenciado por su padre que era actor de circo de una compañía.

A los dieciocho años, con un título de maestro que nunca ejerció, decidió mudarse a Buenos Aires y comenzó a trabajar en el Circo Rinaldi.

En 1930, se incorporó a la compañía teatral de Enrique Muiño y Elías Alippi, donde participó en obras de circo criollo y encaró sus primeras piezas teatrales.

En 1933, logró su primer éxito con la obra Los tres berretines, en la cual personificó a `El Eusebio´.

En 1933, debutó en el cine actuando en la primera película sonora argentina ¡Tango! junto a Pepe Arias, Tita Merello, Libertad Lamarque y Azucena Maizani, bajo la dirección de Luis Moglia Barth.

Sandrini llegó a filmar setenta y ocho películas, incluidas producciones realizadas en México y España, que le valieron reconocimientos internacionales.

También se lució en la radio, donde era `Felipe´, el prototipo del porteño bonachón, creación de Miguel Coronatto Paz, que tuvo tanto éxito que fue llevado a la televisión.

Compartió pantalla con otros grandes cómicos como Tato Bores, Alberto Olmedo, Pepe Biondi, José Marrone, Carlos Balá, Dringue Farías y Juan Carlos Altavista, entre otros.

Falleció el 5 de julio de 1980, víctima de un accidente cerebro vascular, apenas terminando de filmar Qué linda es mi familia, junto a Niní Marshall, bajo la dirección de Palito Ortega.

Lo recordamos a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Testimonios y música:

Carlos Gines (Presentador) Luis Sandrini –en su personaje Felipe- y Antonio Carrizo (Radio El Mundo) 1967.

´Mi querido profesor´ (Horacio Malvicino) Luis Sandrini [de la Obra de teatro del mismo nombre, con Mercedes Carreras y Malvina Pastorino] 1972.

Edición: Fabián Panizzi