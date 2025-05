Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Narciso Ibáñez Menta, el maestro del terror en la TV

El actor Narciso Ibáñez Menta falleció el 15 de mayo de 2004, hace 21 años y en Madrid, su ciudad natal, luego de desarrollar una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión en Argentina, España y otros países de América, donde deslumbró con sus propuestas en el género de terror. Ibáñez Menta, conocido como El Caballero del miedo y el Rey del Terror, se caracterizó por una sugestiva voz y una mirada penetrante que verdaderamente logró asustar a varias generaciones de espectadores de todas las edades.

Más allá de sus infinitos éxitos (no se reconocen fracasos en su carrera), su obra llegó a cobrar vuelo entre 1950 y 1970, donde junto a la producción de Canal 9 a cargo de Alejandro Romay realizó “Yo Robot”, “El Hombre que volvió de la muerte”, “Es usted el Asesino” y “El Sátiro de la Ópera”, entre los más resonantes. Ibáñez Menta fue uno de los pioneros en TV y su labor fue constante en pantalla chica con títulos como "Obras maestras del terror", "Arsenio Lupín", "El fantasma de la Opera", "El sátiro", "El muñeco maldito", "El pulpo negro" y "Herederos del poder", entre otros. Se radicó desde 1931 y hasta diciembre de 1963 en Argentina, donde según sus declaraciones "pasé la etapa más importante de mi vida artística y personal y no sólo me siento un artista argentino sino que me siento un hombre argentino".

En teatro, alcanzó singular éxito con obras como "El jorobado de Notre Dame" (1934), "Cruza", de Claudio Martínez Paiva; "Arsénico y encaje antiguo", de Joseph Kesserling, y "Fausto", de Goethe, los tres de 1941; "Mis amadas hijas", de Catherine Turney y Jerry Horwin (1944); "Sangre negra", de Richard Wright y Paul Green, y "Luz de gas", de Patrick Hamilton (ambas en 1945), y "El fabricante de piolín", de Carlos Gorostiza (1950).