Se conocieron los ganadores de The Cocktail Bar Awards 2025

La bartender Florencia Nahir, de Verne Bar, ganó el premio Cocktail Bar Ambassador de The Cocktail Bar Awards 2025 en la Bs As Cocktail Week.

Completaron el podio Julieta Carabajal, de Mixtape Listening Bar, y Johnny Silvero, de Barú.

Otros ganadores fueron: Al Fondo Bar (Best Menú), Víctor Audio Bar (Best Experience), Boticario (Innovation), Mixtape Listening Bar (Green Practices), Tres Monos (Community Spirit), Juan Cruz Oviedo-878 Bar (Best Manager) y Tres Monos (The Best Cocktail Bar).

La evaluación la realizaron los ganadores de la edición anterior: Juan Cruz Oviedo (878), Brenda Asís (Mixtape) y Johan Johnson (Poeta Café).

Los ganadores de The Cocktail Bar Awards 2025 fueron dados a conocer en el evento de cierre en Olympo Sky Bar.

The Cocktail Bar Awards son "premios de la industria para la industria", explicó su director, Adriano Marcelino.

"La idea es reconocer el trabajo de los bares y de quienes hacen crecer nuestra escena coctelera todos los días", explicó.

Y completó: "Son votaciones que vienen de colegas, dueños de bares, embajadores y periodistas especializados, lo que le da legitimidad y valor a cada reconocimiento".

Por su parte, Eduardo Demaestri, presidente de Cabarco, sostuvo: “Estos premios son un reflejo del enorme trabajo que hacen los bares argentinos".

"Cada categoría muestra cómo nuestra coctelería evoluciona y se consolida como una de las más destacadas de la región", concluyó.