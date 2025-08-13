Se conoce hoy el veredicto del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi

Este miércoles, a partir de las 11 de la mañana, se conocerá el veredicto definitivo en el juicio contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana será el encargado de emitir la sentencia relacionada con los cargos de abuso sexual con acceso carnal agravado en contexto de violencia de género.

Javier Baños, abogado de la actriz, dialogó con el equipo de Creer o reventar y manifestó que "la expectativa es que se haga realmente justicia".

Cabe recordar que la querella pidió una condena de 40 años, mientras que la fiscalía solicitó una pena más moderada de 20 años de prisión.

"Estamos muy ansiosos por conocer el resultado del fallo. Creemos que el juicio en los Tribunales lo hemos ganado de manera sobreabundante, las pruebas son categóricas", dijo el letrado.

La jornada marca el cierre de una instancia que requirió más de cinco años de diligencias judiciales, audiencias y peritajes tras la denuncia que Prandi presentó contra Contardi. Será el momento en que se haga tangible una respuesta judicial a su reclamo de justicia.