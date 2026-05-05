05/05/2026

Se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía

La celiaquía es un trastorno autoinmune crónico en el que el sistema inmunitario daña el revestimiento del intestino delgado al ingerir gluten (proteína presente en trigo, avena, cebada y centeno)

La Licenciada Cintia Soriano, directora del Centro "Soriano Nutrición" y jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Simplemente Evita de González Catán, habló con el equipo de Segundo Round para brindar detalles de esta enfermedad que afecta al 1 % de la población mundial.

“1 de cada 160 habitantes son celíacos pero 8 de cada 10 no lo sabe, no está diagnosticada la enfermedad, por eso es tan importante hacer los estudios para detectar esta enfermedad”.

“La especialista remarcó que mucha gente se acostumbra a vivir adaptándose a síntomas que normaliza por no hacerse los estudios; cansancio, anemia, diarrea, constipación, vómitos o incluso fracturas espontáneas”.

La médica recordó que la celiaquía se detecta con un simple análisis de laboratorio que sólo lleva unos minutos y que mucha gente debería hacerse si sospecha que padece esta enfermedad.