Se concretó un paro de los trabajadores de salud

Carola Chávez, Médica Pediatra del hospital Zapala y delegada de Siprosapune, gremio que nuclea a los profesionales de la salud de la provincia, comentó que hoy se concretó una medida de fuerza de veinticuatro horas: ” nuestro principal reclamo apunta al salario, no se recompuso de acuerdo a las circunstancias, desde el año pasado, ya hace un año que nuestro sueldo esta estancado y obviamente que la inflación, la realidad que estamos transitando todos, no es acorde a nuestra paga, entonces tenemos que lamentablemente, salir a pelearla, hacer una medida extrema, dejar de atender a la comunidad que lo está necesitando pero bueno, evidentemente no hay otro camino”, aclaró.

Chávez, advirtió que se intentó el diálogo, solicitaron reuniones con la Ministra de Salud pero no tuvo resultados favorables. Hoy en horas de la mañana, en las puertas del hospital, se entregó a la comunidad información para visibilizar los reclamos y condiciones laborales en este contexto pandémico.