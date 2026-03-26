Se concretó el primer embarque de yerba argentina a China

Así lo contó Héctor Dingler, presidente de la cooperativa 2 de mayo de Misiones y socio de la Asociación Ruta de la Yerba Mate, en diálogo con Nico Yacoy y equipo, del programa Primer Round en Radio Nacional.

“Participamos de una feria de alimentos en Shanghai y les gustó nuestro producto”, aseguró y precisó que se trató de “un container de una yerba despalada a granel” que saldrá a la venta en ese país con marca propia.

Confiado en que “crezca el negocio” y en que algunos de los 1.300 millones de habitantes aprendan a tomar mate de alguna manera, reveló además que trabajan en yerba en saquitos para un próximo envío.