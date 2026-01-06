Se complica la situación del empresario Javier Faroni en la causa por lavado de dinero y corrupción en la AFA

La Justicia comprobó que junto a su esposa, Erica Gillette, destinaron más de 200 mil dólares de los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino a gastos personales en Estados Unidos, España, Italia, Suecia y el Caribe.

Los gastos de Javier Faroni y Gillette constan en los resúmenes de las tarjetas de crédito que el Bank of America emitió a nombre de ambos con respaldo en dos cuentas bancarias de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató la AFA en diciembre de 2021 para que recaude, alrededor del mundo, todos sus ingresos y los de la Selección nacional.

Los números que Faroni y Gillette acumularon en sus tarjetas a nombre de TourProdEnter LLC se suman, así, a otros gastos las últimas semanas, como el desvío de al menos 44 millones de dólares a nombre de cinco sociedades constituidas en Florida y de otros 16 millones de dólares para el pago de aviones privados, yates y otros lujos.

TourProdEnter LLC es la empresa que contrató Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo y depositar al menos 260 millones de dólares en 4 bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

En tanto, en Argentina, tres magistrados continuarán con las investigaciones penales por corrupción y lavado de dinero que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, al Tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, a miembros del Consejo Directivo y a varios financistas, empresarios y testaferros.