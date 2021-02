Se complica evitar embarazos no deseados y abortos en la provincia

En diálogo con el programa radial “El verano nuestro” Giovanna Martínez, coordinadora de Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) Jujuy, manifestó sobre el pedido de un encuentro con el Ministro de Salud de la Provincia, y dijo: “hicimos este pedido de nota acá en el Ministerio de Salud de San Salvador, solicitamos una reunión informativa con el Ministro de Salud, Gustavo Bohuid.

La idea era que él nos pueda contar cómo iban a ser los protocolos de actuación del primero, segundo y tercer nivel de atención (para IVE e ILE), o sea los puestos de salud de hospitales con cierto grado de complejidad, otros hospitales que tengan un alto grado de complejidad, o sea que puedan resolver algunas cirugías o algunas intervenciones necesaria que se pueda realizar.

También que se pueda saber cuáles son los anticonceptivos que hay en la provincia, cuanto es el suministro que tenemos, en que estamos teniendo falta, sabemos que esas cosas también pueden ser algún tipo de falencia a nivel nacional que tengamos; entonces es necesario saber esos datos provinciales y también otro punto importante, saber quiénes serían los profesionales objetores de conciencia, a partir de eso también poder saber cómo se conformarían los equipos de ginecología y obstetricia en cada institución.

Nosotras lo pedimos porque necesitamos saber también cómo van a actuar desde cada institución, desde cada hospital, cada puesto de salud y también las personas que necesitan acceder a una ILE (interrupción legal del embarazo) o a una IVE (interrupción voluntaria del embarazo), también sepan a donde dirigirse porque lamentablemente no queremos que sean personas que estén rebotando entre instituciones y que no puedan resolver sus situaciones, o que no puedan tener algún tipo de acompañamiento o asesoramiento que ya tiene que darlo el estado.

Es uno de los puntos que queremos tratar porque sabemos que en la provincia faltan, tenemos esos datos de compañeras, de mujeres y de personas que se nos acercan y que saben que lamentablemente a veces se utilizan algunos métodos que no son constantes en la distribución en los puestos de salud, entonces un día o un mes tienen que buscarlo en un puesto de salud, en otro momento tienen que buscarlo en otro puesto de salud, o en otro barrio. Imagínense cuando eso pase en localidades del interior donde solamente hay un puesto de salud o un hospital.

La verdad que no hemos contactado el número, a nosotros nos han llegado algunas situaciones algunos casos que también hemos podido hacer una buena derivación con la red de profesionales, la verdad es que no sabríamos decir eso. También este es un dato que solamente pueden darlo desde los hospitales, pero también es necesario que los hospitales registren, de esa manera la consultas o las situaciones cuando llegan las personas a abortar o a pedir por asesoramiento para una ILE o una IVE.

Creo que va a ser compleja, esperemos que sobre todo el Ministro y todas las instituciones provinciales intenten de alguna manera empezar a encontrar ese dialogo necesario para poder difundir y sobre todo para capacitar a más profesionales.

Porque como vemos los abortos suceden más allá de que estemos o no de acuerdo, entonces es necesario que los profesionales y las profesionales empiecen a fijar postura en cuanto a si van a ser parte de los profesionales que van a acompañar esas situaciones, o van a ser las personas que miren al costado y no puedan sostener la decisión de otra persona ajena que está atravesado, obviamente por múltiples factores.

Todos sumamente razonables y con muchos fundamentos que la verdad no es que está en discusión que es lo que lleva a una persona interrumpir su embarazo para un profesional si para un equipo empezar a saber qué es lo que lleva a tener embarazos no deseados, y empezar también con esa prevención.

Creo que se puede estar desde muchos lados acompañando la ley de interrupción del embarazo, sobre todo en la prevención que es algo en el que hemos hecho hincapié desde siempre, de las personas y creo que ahí si deberían intervenir, sean o no objetores de conciencia.

Porque hemos visto que, si no podemos tener una educación sexual integral de calidad, si no tenemos anticonceptivos al alcance de todas las personas, si no fomentamos el uso correcto de los anticonceptivos, los métodos de barrera; va a ser muy complejo que se puedan seguir evitando embarazos no deseados y abortos.

Entonces, es necesario en esa previa si puedan empezar por lo menos a hacer un camino un poco más amplio y después ver que esto es muy complejo, también que las leyes que los derechos lleguen a todas las personas; me parece que va a ser un proceso largo, pero estamos con muchas expectativas de que sea positivo y se siga entendiendo la necesidad de prevenir y después de poder tener un estado y profesionales que acompañen cuando llega una situación de un embarazo no deseado, de una ILE o de una IVE. Porque también hemos visto que lamentablemente ni siquiera las interrupciones legales del embarazo, las que ya tenían estas tres causales legales para interrumpir el embarazo no se estaban realizando.

Vimos la necesidad de pedir esta reunión porque veíamos que había un silencio que se transforma en obstructor de derechos, porque ya es una ley sancionada, es una ley nacional, entonces debería empezar a implementarse acá en la provincia y las personas deberían poder tener esa información a la mano siempre para poder llegarse a un hospital o un puesto de salud sin ningún inconveniente. Sabemos las organizaciones que trabajamos en el tema, que recibimos consultas o recibimos algún caso sobre abortos legales o voluntarios que no recepcionamos el total de todas las consultas por más que estemos súper preparadas y demás. Siempre va haber personas a las que no va a llegar la información de que hay organizaciones feministas que acompañan y demás, de hecho a nosotras nos llegan consultas de a dónde dirigirse o cómo hacerlo, entonces eso habla de una falta de informaciones que ya viene también desde el estado, desde cada ministerio, sobre todo el de salud que es el que debería estar viendo estrategias de promoción de este derecho y de trabajo, articulación e implementación en general.

Me pueden encontrar sobre todo en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Mumala Jujuy, ahí recibimos todas las consultas también pueden llegarse. Tenemos ahí un método para que la persona que consulta o la persona que responde, ella también pueda pasar el número de teléfono y así poder hacer un seguimiento de cualquier situación o consulta que nos van llegando.”