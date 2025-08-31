Se celebra por primera vez el Día Nacional del Helado Artesanal

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) homenajeará el 31 al Auténtico Helado Artesanal y a quienes diariamente lo honran en todo el país.

La fecha recuerda la firma del acta fundacional de la entidad que representa a las heladerías artesanales de todo el país, el 31 de agosto de 1972.

"Desde hace años, Afadhya viene impulsando esta celebración y nos da mucho orgullo que nuestros socios y los fanáticos del Helado Artesanal Argentino tengan por fin una fecha para homenajearlo", explicó su presidente, Maximiliano Maccarrone.

Para Maccarrone, "esta nueva efeméride es un sueño colectivo que se hace realidad y que marca un antes y un después para la gastronomía local".

"El Día Nacional del Helado Artesanal es una oportunidad para reivindicar lo nuestro; como el tan preciado dulce de leche, ícono y corazón del país", afirmó.

Y agregó: "Pero también recorriendo todo nuestro territorio, desde el norte con el limón tucumano que da vida a un sorbete único, los dulces y almíbares del noreste; el pistacho sanjuanino que hoy es tendencia mundial, los chocolates y frutos patagónicos que ofrecen lo mejor de la región".

"Todos estos sabores sumados a otros clásicos argentinos como el sambayón o la crema americana para los más pequeños; este es nuestro auténtico helado artesanal y un puente con nuestras raíces", completó.

Una historia que comenzó hace 53 años

El 31 de agosto de 1972, un grupo de fabricantes de Helado Artesanal se reunió por primera vez en Buenos Aires, para debatir problemas comunes del sector.

Poco tiempo después, se aprobó la constitución de la entidad, los estatutos y la primera Comisión Directiva.

Desde entonces, Afadhya impulsó la innovación sin perder de vista la cultura y los productos nacionales.

Así, campaña tras campaña, los Maestros del Helado dieron vida a creaciones con ADN 100% argentino: desde el Alfajor de Maicena y el auténtico Dulcemate hasta el Dulce de leche Scaloneta que acompañó a la selección de fútbol en 2022, entre otros.

Además, lleva organizadas más de 40 ediciones de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, creó eventos masivos como La Noche de las Heladerías y, este año, abrirá la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal.

El helado en cifras:

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de los argentinos es de 7,3 kilos, con picos de 10 kilos en temporada alta.

El último estudio realizado por Afadhya junto a la consultora D'Alessio Irol, arrojó que nueve de cada 10 argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación del año; 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, al nivel del asado y el vino; y dulce de leche granizado y chocolate con almendras son los sabores favoritos indiscutidos.

En esta última investigación de mercados, el top 10 de los sabores elegidos por los argentinos fue:

1) Chocolate con almendras

2) Dulce de leche granizado

3) Sambayón

4) Dulce de leche

5) Frutos Rojos

6) Tramontana

7) Chocolate amargo

8) Frutilla a la crema

9) Mascarpone

10) Limón

"A este top ten, hoy se suman otros sabores tendencia con base de pistacho, variedades de chocolates, y nuevas combinaciones de dulce de leche. También a lo largo de los últimos años los sorbetes frutales y mix de frutas fueron ganando popularidad por su impronta fresca y natural, dos características esenciales del Auténtico Helado Artesanal", ampliaron desde Afadhya.