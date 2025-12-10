Se celebra este jueves una nueva “Noche de las Jugueterías”

Una nueva edición de la Noche de las Jugueterías se celebrará este jueves 11 de diciembre, durante todo el día y en todo el país, organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

“Estamos con expectativas porque la Noche de las Jugueterías contribuye a estimular y adelantar las ventas de los pequeños y medianos comercios e industrias que integran la cadena de valor del juguete”, destacó el presidente de la CAIJ, Matías Furió

La convocatoria reúne una amplia diversidad de formatos comerciales, que incluyen jugueterías tradicionales, jugueterías didácticas y educativas, librerías con sector infantil, comercios especializados en primera infancia, locales de barrio, tiendas en shoppings y cadenas nacionales y regionales con múltiples sucursales.

Según la entidad, los juguetes de industria argentina no aumentaron sus precios en lo que va del año y es posible encontrar propuestas accesibles, con diseño y seguras para niños y niñas, desde $3.000, como sets de masas para modelar, packs de bloques, autos de plástico, slimes, torres apilables de primera infancia, naipes y baldes chicos de playa con pala y rastrillo, entre otros.

Durante la jornada, se podrá acceder a promociones especiales, con descuentos del 10%, 15%, 20%, 25% y hasta 40% y 50% en artículos seleccionados, además de cuotas sin interés; y también habrá promociones especiales con distintos medios de pago y bancos.

En el sitio www.caij.org.ar se pueden identificar las jugueterías que participarán a través de un mapa interactivo, con el detalle de los beneficios y actividades programadas para toda la familia.

Y en la cuenta de Instagram @CamaraDelJuguete estarán publicadas en historias destacadas las acciones a desarrollar durante toda la jornada, que no serán exclusivas del horario nocturno, ya que habrá propuestas por la mañana y por la tarde.

Además de los beneficios comerciales, muchas jugueterías ofrecerán actividades para toda la familia, como buzón de cartas a Papá Noel, con sorteos, tardes de juegos de mesa, talleres creativos y de masas para modelar, shows infantiles y acciones especiales en el punto de venta.

Asimismo, las jugueterías podrán entregar cupones promocionales de cara a Reyes, válidos del 26 de diciembre al 6 de enero, para seguir impulsando el comercio de cercanía durante todo el período festivo.