Se celebra en más de 200 fábricas y bares argentinos el IPA Day 2026

Más de 200 fábricas y bares argentinos festejarán del 6 al 8 de agosto próximos el IPA Day, que se celebra cada primer jueves de agosto desde 2011, cuando fue creado por Ashley Routson y Ryan Ross en Estados Unidos.

"El IPA Day es uno de los eventos más importantes para las fábricas de cerveza artesanal de Argentina", aseguró el presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA), Hernán Castellani.

Las actividades incluyen catas guiadas, lanzamientos especiales, maridajes gastronómicos, promociones de canilla y growler, y colaboraciones entre cervecerías.

Según Castellani, "el consumidor argentino es muy lupulero", lo que sugiere que hay espacio para profundizar en estilos complejos y diferenciados.

Un relevamiento de la CCAA sobre 102 cervecerías de todo el país reveló que es un sector dominado por pequeños emprendimientos y concentrado geográficamente en Buenos Aires.

"El sector es mayoritariamente pyme chica: 7 de cada 10 cervecerías tienen una capacidad instalada de menos de 10.000 litros por mes", explicó Martín Boan, secretario de la entidad.

Según Boan, "sólo 3% opera en una escala que empieza a acercarse a semi-industria, es decir, más de 100 mil litros por mes".

Entre las 102 cervecerías relevadas, 42% opera como fábrica pura, dedicada exclusivamente a la producción; 27% combina producción con tap room (espacio de degustación y consumo); 21% integra bares propios; y el 10% restante utiliza formatos alternativos, incluyendo operaciones "fasón" (producción tercerizada) y eventos.

El 75% de las cervecerías no trabaja con distribuidores sino que vende directamente al consumidor final; lo que significa que prescinden de intermediarios comerciales, asumiendo ellas mismas la responsabilidad de logística y venta.

"En litros reales despachados, el mercado independiente se parece más al masivo de lo que se suele pensar", explica Juan José “Rulo” Bustillo, vicepresidente de la CCAA.

El informe muestra que 74% de las cervecerías opera con siete personas o menos, incluyendo socios.

El sector se caracteriza por operaciones pequeñas, frecuentemente con participación directa de los dueños en la producción y venta.

El 50% central de las cervecerías abrió entre 2013 y 2018 por lo que se trata de una industria joven, con equipos pequeños y sin experiencia acumulada de largo plazo.

Sólo 19% de las cervecerías ha diversificado su portafolio hacia otras bebidas, por lo que la mayoría apuesta todo a la cerveza, sin colchones de ingresos alternativos.