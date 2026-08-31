Se celebra en la Argentina el Día del Helado Artesanal

Una nueva edición del Día Nacional del Helado Artesanal, impulsado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), se celebra el lunes 31 de agosto en la Argentina para destacar la calidad y tradición de la elaboración.

“El Helado Artesanal Argentino atraviesa un gran momento de reconocimiento a nivel nacional e internacional”, sostiene Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya.

Para Maccarrone, esto es resultado de “una tradición que forma parte de nuestra identidad cultural, la calidad de nuestras materias prima y de un saber hacer que se transmite de generación en generación”.

“Desde Afadhya apuntamos a fortalecer el rol de los Maestros y Maestras del Helado y posicionar al Helado Artesanal Argentino como un símbolo de calidad y tradición”, agrega.

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita es de 7,3 kilos, con picos de 10 kilos en temporada alta; además, nueve de cada 10 argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación del año y 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, al nivel del asado y el vino.

La fecha quedó establecida en referencia a que el 31 de agosto de 1972 se firmó el acta fundacional de Afadhya que hoy representa, con cientos de socios, a las heladerías artesanales de todo el país.

A lo largo de más de cinco décadas, organizó más de 40 ediciones de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, creó eventos masivos como La Noche de las Heladerías.

Este año, la celebración llega con el anuncio de la 42° Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se realizará del 16 al 22 de noviembre, y la 10° Noche de las Heladerías, el miércoles 18 de noviembre.