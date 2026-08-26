Se celebra en Buenos Aires “La Semana de los Bodegones Porteños”

Hasta el viernes 28, más de 100 bodegones de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen descuentos y promociones en el marco de La Semana de los Bodegones Porteños, iniciativa que busca poner en valor esta gastronomía típica.

Todos los locales adheridos y sus promociones podrán visualizarse en el mapa digital disponible en el sitio web

Además, en cada bodegón se podrá escanear un código QR para acceder al “Pasaporte Bodegón Porteño”, completar misiones y trivias, sumar sellos y recorrer la tradición gastronómica de Buenos Aires de una manera diferente.

“Impulsamos el movimiento y desarrollo económico en cada barrio de la Ciudad; por eso acompañamos a los bodegones, como a todos los que producen, trabajan e invierten; los bodegones son parte central de la cadena gastronómica porteña”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los bodegones ocupan un lugar central en la historia gastronómica de Buenos Aires: Nacidos en el marco de las corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del XX, se consolidaron como espacios de encuentro donde conviven la cocina casera, las porciones abundantes y el ambiente familiar.

Sus propuestas reúnen influencias de las tradiciones españolas e italianas con sabores y costumbres criollas, dando lugar a una cocina que refleja la diversidad cultural que caracteriza a la Ciudad.

Con el paso del tiempo, esta tradición se mantuvo vigente y también encontró nuevas formas de expresión: A los bodegones tradicionales se sumaron los llamados neobodegones, que recuperan platos, códigos y elementos de la estética clásica y los reinterpretan desde una mirada contemporánea.

“Esta edición tiene algo especial: incorporamos una experiencia digital que hará que porteños y turistas puedan vivir los bodegones de una manera diferente. Mediante juegos y desafíos, queremos que más personas los recorran, los descubran y disfruten de una tradición porteña que también se renueva”, dijo el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

La Semana de los Bodegones Porteños invita así a redescubrir los bodegones como parte de la vida de barrio y del patrimonio gastronómico porteño, recorriendo diferentes zonas de la Ciudad y encontrando en cada mesa una parte de su historia.