Se celebra el Día Internacional del Beso

Se eligió el 13 de abril como un homenaje al beso más largo registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín. Esta fecha también resalta la importancia del beso en las relaciones humanas, simbolizando el amor y la conexión entre las personas. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó al respecto con la psicóloga y sexóloga, especialista en ansiedad y estrés.

La Lic. Valeria Farhat explicó algunos de los significados que tiene para ciertas culturas donde, por ejemplo, demuestra “pertenencia y respeto”.

“El beso amoroso reduce el estrés notablemente. La conjunción del beso y el abrazo es la que nos lleva a subir la dopamina y la oxitocina, que son dos neurotransmisores del placer, y bajar el estrés".

"La conjunción de los dos es un arma infalible para la salud", resumió.

Por otro lado, la especialista nos contó detalles de su libro de Psicología Pos Bariátrica “Después de la cirugía bariátrica. Emociones, vínculos y sexualidad” que presentará en la Feria del Libro.

Este trabajo acompaña a los pacientes en su camino de recuperación, abordando tres ejes fundamentales —emociones, vínculos y sexualidad— con ejercicios prácticos que ayudan a transitar esta nueva etapa de vida con mayor bienestar.