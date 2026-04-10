Se celebra el Día del Sodero en todo el país

La fecha conmemora la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA), ocurrida el 10 de abril de 1957. En este día, se homenajea a los trabajadores que distribuyen soda en sifones, reconociendo su labor esencial y tradicional en los hogares. Carla Ruíz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con el primer "Sodelier" de Argentina, una figura clave en la revalorización de la soda como parte esencial de nuestra cultura.

Martín Juárez recordó “una madrugada cuando estaba en la escuela primaria” y descubrió la soda.

“Para mí la soda merece respeto, análisis y jerarquía”.

Contó la creación de su propia experiencia como sodelier y explicó que “trató de darle corpus teórico al tema”.

Identifica la “calidad del agua y el tamaño de la burbuja” como los dos aspectos más importantes para diferenciar la soda del agua con gas.