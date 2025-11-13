Se celebra el Día del Cerrajero en Argentina

Cada 13 de noviembre se recuerda la creación de la Cámara Unión de Cerrajeros de Mar del Plata y de un acto de solidaridad gremial ocurrido en 1943. Ese año, los cerrajeros de la ciudad se unieron para apoyar a un colega que no había recibido el pago de un hotelero. Adrián Noriega, en Nunca es tarde conversó con Luis, que es tercera o "cuarta" generación de cerrajeros sobre la historia familiar.

Luis Waisman contó particularidades del oficio, características de las cerraduras y anécdotas a partir del trabajo que lleva a cabo en la cerrajería que se ubica en Av. Independencia 725, de la Ciudad de Buenos Aires desde hace “30 años”.

De todos modos, admitió que “lamentablemente la actividad tendría que estar más regulada” dado que muchas de las herramientas se venden libremente en plataformas digitales.

"Las puertas violentadas es cosa de todos los días, es parte de nuestro oficio", concluyó.