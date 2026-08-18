Se celebra el "Día de Nunca Rendirse" en todo el mundo

La frase "Nunca te rindas" es el lema central de este movimiento global, funcionando como el motor que impulsa cada historia de éxito y la fuerza que mantiene en pie a las personas frente a los desafíos y retos más difíciles. Esta fecha, celebrada cada 18 de agosto, sirve como un recordatorio para quienes atraviesan sus momentos más oscuros.

Por este tema, la psicóloga Débora Pedace, en diálogo con 100% Nora, destacó que "es una fecha hermosa para reforzar la idea del esfuerzo y el valor de la perseverancia. De no aflojar frente a las dificultades. Hay que sostener los objetivos claros, con la motivación interna arriba, para que los condicionantes externos no me tiren para abajo".

Pedace, además, dijo que "es importante enfocarse en las cosas que queremos y canalizar los esfuerzos para lograrlas. No rendirse implica también respetar nuestros deseos, nuestras búsquedas. El esfuerzo siempre tiene recompensa".

El creador de esta iniciativa es Alain Horoit, también conocido como el "Señor de Nunca Rendirse" (Mr. Never Give Up), quien decidió fundar este día tras superar la etapa más difícil de su vida, cuando debió empezar desde cero a una edad en la que su entorno había dejado de confiar en él.

A través de su propio proceso de reconstrucción y determinación para demostrar que siempre es posible volver a empezar, la historia personal de Horoit se convirtió en la base de una celebración que hoy busca inspirar a millones de personas a no bajar los brazos.