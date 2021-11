Se cambió el apellido para no llevar más el de su padre abusador

Su progenitor fue condenado a 20 años de prisión por abusarla durante muchos años. Luego de esa sentencia, decidió cambiarse el apellido en su DNI. Sobre su historia, habló con “Causas Urgentes” Bianca Emile.

Sobre los motivos que la llevaron a esa decisión señaló: “mi papá abusaba de mí desde muy chiquita y no tenía una figura paterna ni sentirme identificada con su apellido, siempre quise tener el apellido de mi mamá, pero no podía porque no me animaba a contar lo que me pasaba”.

Después de la denuncia, la joven de Capitán Bermúdez dijo que “no podía iniciar el trámite hasta la sentencia porque es muy tedioso cambiarte el apellido si no tenés algo que te avale. Al viernes siguiente del 13 de abril cuando se conoció la condena, me presenté y lo empecé”, expresó.

Además, recordó la carta pública que difundió en abril en la que se despedía “de esa nena de 8 años que le había pasado lo que le pasó y que ahora le tocaba disfrutar y que era muy linda y ahora con 23 la iba a cuidar, como a otras chicas que sufrieran lo mismo.

Indicó que se animó a contar “cuando quedo embarazada (producto de esos abusos) porque sentía que era lo único que me iba a ayudar a demostrar que era verdad. Me apoyó toda mi familia y amigos”.

Sobre la resolución del juez en los Tribunales de San Lorenzo del cambio en su partida de nacimiento, festejó que “no la hizo larga, entendió al instante, no necesito más que lo que presentamos con mi abogada en el pedido”. Y a los días obtuvo lo que buscaba: llevar el apellido de su mamá.