Se brindaron recomendaciones por el aumento de casos de COVID

Si sos mayor de 50 años, tenés condiciones de riesgo o sos personal que trabaja con personas vulnerables, tenés prioridad para hacerte una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas.

Si no pertenecés a estos grupos y tenés síntomas leves, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearte.

La epidemióloga de El Bolsón, Marisol Cárdenas, pasó por el aire de radio nacional y nos contó un poco sobre la situación y amplió la información sobre cómo cuidarnos.