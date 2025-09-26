El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que se aprobó un nuevo proyecto RIGI.

"El Comité Evaluador aprobó hoy un nuevo proyecto RIGI. Se trata del primer proyecto de minería de cobre denominado Los Azules, en la provincia de San Juan", precisó.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Caputo agregó que "la inversión total es de US$ 2.700 millones".

Además, explicó que el proyecto empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta y aportará exportaciones por USD1.100 millones anuales.

Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$ 15.700 millones, resumió.