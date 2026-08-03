Alberto Carlocchia destacó el potencial del litio argentino

El profesor y especialista en minería del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Alberto Carlocchia, habló con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional sobre el potencial del litio argentino, el impacto de las inversiones en el sector y las perspectivas de crecimiento de la minería.

Durante la entrevista aseguró que el país reúne condiciones para convertirse en uno de los principales productores mundiales del mineral impulsado por la transición energética.

Carlocchia explicó que el crecimiento de la demanda de litio responde al avance de la electromovilidad y al desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía.

“Hay una demanda estructural guiada por la transición energética y la electromovilidad. Países como China, Europa y Estados Unidos impulsan la necesidad de este mineral”, sostuvo.

El especialista recordó que el mercado atravesó una etapa de fuerte especulación, con valores que llegaron a los 80 mil dólares por tonelada, aunque indicó que actualmente el precio se estabilizó en torno a los 20 mil o 22 mil dólares.

Además, destacó el posicionamiento de la Argentina dentro del denominado “triángulo del litio”, integrado junto a Chile y Bolivia.

“Argentina se ha perfilado en el último tiempo como el destino más dinámico para recibir inversiones privadas”, afirmó.

También explicó que el litio se extrae de los salares de Jujuy, Salta y Catamarca mediante un proceso que permite obtener el denominado “grado batería”, utilizado para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.

Carlocchia remarcó que Argentina es actualmente el cuarto productor mundial de litio y aseguró que el país lidera la cantidad de proyectos en desarrollo.

“Somos el país con mayor número de proyectos en fase de avance hacia el desarrollo, lo que nos posicionaría en unos años como el segundo productor mundial”, señaló.

Por último, destacó que la minería genera un fuerte impacto en las economías regionales.

“Ningún proyecto minero es una isla. Estas inversiones generan desarrollo, empleo, demanda de proveedores y una dinámica comercial e industrial alrededor de cada proyecto”, afirmó.