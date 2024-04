Se anunció una nueva línea de financiamiento para productores

Se anunció recientemente una nueva línea de financiamiento para productores. No me digas que no te lo dije, dialogó con Juan Peláez, secretario de Producción, quien se refirió al respecto.

En este sentido, expresó: "Anunciamos una nueva línea de crédito por indicación del gobernador Rolando Figueroa. Es una línea que, a diferencia de las anteriores que anunciamos, es con fondos propios de la provincia para los peuqueños productores. Tiene un monto total de 200 millones de pesos, y pueden acceder a la misma de forma individual o de asociaciones".

Y añadió: "Esta destinado a todo tipo de productores, ganaderos, agricultores, apicultores. No hay una limitación en ese sentido, si deben producir dentro de la provincia de Neuquén".