Desde la ciudad de Nueva York, el director de “La Derecha Diario” habló con Nicolás Yacoy para analizar los últimos hechos ocurridos en Car

acas tras la caída de Nicolás Maduro.

“La liberación de presos políticos confirma que a Estados Unidos no sólo le importaba el petróleo sino imponer la democracia en todo el mundo como lo ha hecho en la Franja de Gaza y en Siria”.

"Como todo lo que hace Trump, las cosas en Venezuela se están desarrollando a gran velocidad por eso comenzó a salir el petróleo y ya se está usando para lo que se debe usar y no para financiar el narcotráfico, la trata de blancas, después vendrá Cuba Hezbolla y lo demás".

"Se abre una etapa alucinante para los venezolanos que tienen 9 millones de ciudadanos en el exilio".

En otro orden Negre aseguró que Argentina ya no está visto por la DEA como un punto caliente del narcotráfico como pasaba antes.