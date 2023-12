Scot Halpin, baterista de The Who

El 20 de noviembre de 1973, The Who tocaba en el Cow Palace de San Francisco. Keith Moon, que ya era conocido por ser el Who más zarpado, esta vez fue demasiado lejos y se desmayó dos veces en el escenario. Pete Townsend perdió la paciencia y preguntó si había algún baterista en la sala. Fue así que Scot Halpin se dió el gusto de subir a tocar con sus ídolos.

Texto e informe: Leo Acevedo

Edición: Ignacio Guglielmi

Una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional