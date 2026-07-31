Scioli aseguró que la excelencia culinaria es un estímulo para el turismo

Lo hizo durante el evento de la Ciudad de Buenos Aires en el que fueron distinguidos los restaurantes con estrellas, etiquetas Bib Gourmand y menciones de la edición 2026 de la Guía Michelin.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, participó junto al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, del reconocimiento a los establecimientos porteños seleccionados por la Guía Michelin 2026.

El objetivo fue destacar la excelencia y calidad de la oferta gastronómica local y su aporte al desarrollo turístico, cultural y económico de la ciudad.

“Quiero felicitar a los establecimientos seleccionados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Guía Michelin 2026”, expresó Scioli, quien agregó: “No solo por el resultado, (sino) especialmente por el esfuerzo que los llevó a este logro, a este nivel de calidad, a esta excelencia”.

Además, el funcionario nacional aseguró: “Venimos de lograr un récord en turismo receptivo y ustedes son claves dado que la excelencia culinaria es un valor reconocido globalmente, es un estímulo para el turismo internacional porque transforma las ciudades, como Buenos Aires, en destinos de alta gastronomía”.

Por su parte, Macri dijo: “Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos para ayudar a promover esta ciudad que tiene un talento excepcional”.

También explicó que “los que son parte de la gran familia de la gastronomía y de la hospitalidad” transformaron la Ciudad de Buenos Aires “en una de las grandes capitales gastronómicas del mundo”.

“Ya no se viaja por la foto, se viaja por la experiencia. Y la gastronomía tiene mucho que ver con la experiencia y las razones de visitar una ciudad”, afirmó el alcalde porteño.

“Cada restaurante o lugar que es reconocido por la guía se transforma en un lugar único. Se transforma en una razón de viaje. Se transforma en una razón de turismo”, puntualizó.

Durante la ceremonia, los funcionarios y otras autoridades hicieron entrega de las placas Estrella Michelin a los establecimientos Aramburu, con dos estrellas; y a los de una estrella, Don Julio, Crizia, Trescha y Han, este último incorporado en 2026.

Además, se otorgaron las placas Bib Gourmand a Ácido, Ajo Negro, Anafe, Bis Bistró, Caseros, La Alacena Trattoria, Mengano, MN Santa Inés, Reliquia, Chuchú y Garabato Bistro, los dos últimos también sumados este año.

En tanto, otras 42 placas dadas correspondieron a menciones: Cuarta Pared A Fuego Fuerte, Alcanfor, Anchoíta, Buri Omakase, Cabaña Las Lilas, Casa Cavia, Chuí, Corte Comedor, Duhau Restaurant & Vinoteca, El Preferido de Palermo, Elena, Evelia, Fervor, Sottovoce, Fico, Fogón Asado, Gioia Cocina Botánica, Horta, Julia, Kona Corner, La Cabaña, Mercado de Liniers, Michel Rolland Grill & Wine, Mishiguene, Narda Comedor, Niño Gordo, Osaka Concepción, Piedra Pasillo Al Fondo, Picarón, Raggio Osteria, República del Fuego, Restó SCA, Roux, Ultramarinos y Uni Omakase, incorporándose este año Casa Palanti, Casa Veltri, José El Carnicero, Ness, Nika Club Omakase y Presencia.

La Guía Michelin es una referencia culinaria creada en 1900, en Francia, por la empresa de neumáticos del mismo nombre y la Argentina fue el primer país sudamericano de habla hispana en recibir estrellas por parte de esta publicación.

Su impacto es de importancia para el turismo local porque constituye una fuente de consulta para viajeros y aficionados a la gastronomía, quienes pueden planear sus viajes en función de destinos reconocidos por la guía.

También participaron del evento: Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la misma ciudad; Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires; Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo; Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina; empresarios y autoridades de las cámaras del sector turístico y chefs de los restaurantes galardonados.