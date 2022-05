Schujman: “Al día de hoy no conozco de qué se me acusa”

La abogada de derechos humanos y ex funcionaria del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Nadia Schujman, remarcó que el allanamiento de noviembre último “fue ilegal, porque no hubo una orden de un juez”. Sobre la causa, agregó en Nacional Rosario que “tres jueces dijeron que no hubo espionaje ilegal. Y consideraron inaceptable que se me siga investigando sin ser imputada desde hace un año”.

“En noviembre pasado fue el allanamiento y al día de hoy no conozco de qué se me acusa. Soy perseguida en una causa en la que los fiscales no me han imputado pero sí han avasallado mis derechos”, afirmó la referente de Hijos Rosario en el programa La siesta jugada (13 a 15 hs.), y subrayó: “Hubo muchas irregularidades en las pericias. Balcini dice que se quedan sin fondos pero destinaron 40 mil dólares para esta payasada de peritar mi teléfono”.