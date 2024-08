Schubert y la 'Inconclusa'

Son variadas las razones que convierten una obra en un clásico. A veces esas obras ya marcaron un hito en su época, otras, el tiempo con su devenir sinuoso, con sus atajos imprevistos, las puso en ese lugar: obras que perduran en la memoria colectiva, que cualquier persona tararea sin saber incluso, tal vez, quien fue su autor. En ‘El Clásico del Mediodía’, programa producido por Juliana Fernández, además de difundir esos clásicos que uno, podría decirse, no se cansa de escuchar, nos detenemos en diferentes aspectos de los mismos: su factura técnica, sus matices expresivos o la relevancia, o no, que les adjudicó el compositor en el momento de crearla, estrenarla, etc, entre otros puntos.

En esta ocasión, nos ocuparemos de la Sinfonía Nº8 en si menor de Franz Schubert, la por todos conocida como la ‘Inconclusa’, para luego adentrarnos en su Sonata para piano en La mayor. Sin más preámbulos, los dejamos disfrutar del programa.