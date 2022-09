Schieroni: "Estamos esperando una nueva oferta salarial desde el 6 de julio"

Sandra Schieroni, secretaria general del gremio docente rionegrino se refirió a la Carpa de la Dignidad Docente que se encuentra instalada frente a la casa de gobierno en Viedma.

DESCARGAR

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Scheroni aseguró que "en el día de ayer nos notificaron la conciliación obligatoria desde el ministerio de trabajo y nos ofrecieron las garantías para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en situaciones anteriores en que el gremio dio marcha atrás y el gobierno no lo hizo. Cuando nos dieron respuesta a los pedidos definimos como concejo central aceptarla porque es una herramienta legal, UNTER siempre las ha aceptado pensando en las sanciones que nos pueden caber por no hacerlo".