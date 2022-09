Scaloni:"Estoy molesto porque Cuti no esta acá"

Por Agustin Domper

Lionel Scaloni hablo en conferencia en la previa al duelo con Honduras en Miami y no confirmo el equipo: "los que siguen a la Selección saben que los cambios son dos o tres. La base es la misma. Es la idea". Sobre Enzo Fernández el entrenador remarco: "En los dos puestos del medio. Es un mediocampista bastante completo. Es un futbolista del centro del campo". Qué espera Scaloni de Honduras: "Espero de Honduras el máximo respeto. Es una selección que ha estado en Mundiales y ha tenido buenos futbolistas. Respetamos a Honduras. Salimos pensando en hacer lo mejor. No menospreciamos a nadie". Sobre Lisandro Martínez: "Todavía no pude hablar con él. Si está en condiciones, seguramente jugará. Tengo que hablar".

Scaloni sobre las sorpresas de la lista de la Selección Argentina: "Tienen posibilidades de jugar. Para eso los convocados. Vemos que están en buen nivel. Son chicos que pueden ser el futuro de la Selección. También pensando que pueden estar en la lista final".

Scaloni, sobre el nivel en la recta final de la Selección Argentina antes del Mundial: "Siempre respetando la idea, juegue quien juegue. Tenemos buen pie. Hay que juntar jugadores en el centro del campo, que jueguen bien. Las dudas no es en base a rendimientos sino en base a qué me va a servir en el Mundial. En un mes puede cambiar todo. Espero que no. Hay jugadores que pueden mejorar su rendimiento. Importa que demuestren cómo están, que respeten al rival".

Scaloni y la lista de la Selección Argentina para Qatar: "Al momento de dar la lista, hay jugadores que no están por lesión. Quiero ver cómo llegan para tomar decisiones. Falta el momento de dar la lista, ver cómo están los jugadores. Todo lo que diga ahora no tiene sentido".

Scaloni explico que piensa de las lesiones: "Con los jugadores adentro de la cancha, no piensan en otra cosa que no sea el partido. Hay que quitar el nerviosismo por lo que viene. Es el Mundial, el sueño de todos. Tienen que tener continuidad en su club. No tienen que pensar en 'si me lesiono o no me lesiono'".

La Albiceleste arrancaría con este equipo: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lo Celso o Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.