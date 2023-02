Scaloni, nominado a mejor técnico del año por la FIFA

Lionel Scaloni quedó entre los tres nominados al The Best al Entrenador de fútbol masculino tras ser campeón del mundo en Qatar y es uno de los grandes candidatos para alzarse con el premio de la FIFA.

El ganador se dará a conocer en la ceremonia de París, el 27 de febrero de 2023.

Los otros competidores serán el español Josep Guardiola, campeón con Manchester City de la Premier League de Inglaterra, y el italiano Carlo Ancelotti, de Real Madrid y ganador de la última Champions League y Liga de España.

The three finalists for #TheBest FIFA Men’s Coach Award have been revealed!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2023