Aldo Duscher, ex jugador de la Selección nacido en Gualjaina, se refirió a la final en Qatar 2022 y dijo que "que tener a Messi en el equipo, es el que no dio el punto en momentos difíciles. Scaloni hizo un trabajo increíble, creando un grupo de amigos, no sólo un equipo y eso lo generó con Aimar, Ayala y Samuel que son ex jugadores que saben muy bien qué es la Selección y sienten lo que siente Messi. Es un gran mérito de todos".

