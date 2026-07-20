"Scaloni es muy auténtico y le cuesta actuar frente a la tribuna"

Diego Borinsky, periodista y autor de la biografía oficial de Lionel Scaloni, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el significado de las declaraciones del entrenador tras el subcampeonato mundial. El escritor manifestó que Scaloni "es una persona humana, sincera y auténtica". "Es muy auténtico y le cuesta actuar frente a la tribuna. No es la primera vez que llora en una conferencia, es una persona que se muestra tal cual es", expresó.

El biógrafo señaló que las lágrimas de Scaloni en conferencia de prensa son reflejo de su sinceridad. "Es un gringo de campo que nunca se creyó lo que ganó", afirmó Borinsky sobre la humildad del entrenador.

Sobre la posibilidad de que Scaloni deje el cargo, Borinsky reveló que el entrenador ya había evaluado esta decisión en ocasiones anteriores. "Ya dos veces estuvo cerca de irse", manifestó el biógrafo, mencionando incluso un episodio de duda previo al partido en el Maracaná.

Respecto a sus últimas declaraciones, el periodista consideró que el técnico habló bajo un estado de "emoción violenta" tras la frustración de la final. Sin embargo, aclaró que la idea de dar un paso al costado era algo que el entrenador ya venía meditando hace tiempo.

Finalmente, Borinsky concluyó que existe una fuerte sensación de que el ciclo podría estar llegando a su fin por el desgaste acumulado. "Da la sensación que pinta que se va a ir, pero tampoco fue terminante", sentenció el biógrafo sobre el futuro incierto del líder de la selección.