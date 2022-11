Scaloni: "El mundial lo ganan equipos inteligentes"

Por Agustín Domper

El técnico Lionel Scaloni hablo en conferencia de prensa en la previa al amistoso con EAU: "Esperemos que sea un partido atractivo y a la gente, como siempre hemos dicho, el futbol es un juego impredecible que no vale la pena prometer nada pero esta generación siempre han mantenido una manera de jugar y la vamos a seguir teniendo y que te acompañe la suerte, que un Mundial es fundamental. Pero cuando terminé, irnos a casa vacío sabiendo que dejamos todo sea el resultado que sea".

El técnico argentino se expresó sobre el cuerpo técnico rival: "Con el Vasco no hablé pero sí habló Walter. Yo hablé con Diego Markic que fue compañero nuestro en la selecciones juveniles y es un amigo y hablamos por una amistad que tenemos. Esperamos que hagan su partido ya han hecho una muy buena clasificación y se ha quedado a las puertas de jugar un Mundial".

En cuanto a la máxima competencia Scaloni manifestó: "Más que decir que el Mundial lo ganan los equipos que defienden bien, digo que lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente lo gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario. Raramente. Eso lo tenemos claro y nos tenemos que adaptar a eso. La inteligencia forma parte del fútbol. Si no nos conviene o no nos viene bien, en algún momento tendremos que hacer otra cosa. Le daremos una vuelta para ver si nos conviene llevarlo adelante o no".

Scaloni: "El entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo”. “Cuando jugaba, no era tan tranquilo. Todo lo contrario. Pero aprendí mucho, me empapé mucho de los entrenadores que tuve, de cómo me gustaba que me hablen, de cómo me gustaba que lleve un grupo un entrenador. Y soy de los que piensan que el entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo y el que tiene que ser la cabeza. Mi manera de ser es la mía, es espontánea, y he aprendido que lo que se hace tanto afuera de la cancha como adentro, en un entrenador es importante. Intento transmitir eso"