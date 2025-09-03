Scaloni confirmó a Messi para el último partido de Eliminatorias en Argentina

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio este miércoles una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, previo al partido que la Selección disputará este jueves ante Venezuela en el estadio Monumental, con localidades agotadas.

Informe: Damián Zárate.

El partido será, según lo adelantó el propio Lionel Messi, su último encuentro oficial en Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

En este marco, Scaloni dejó en claro que Messi será titular este jueves y que no hay dudas sobre su participación. El entrenador resaltó que, si realmente se trata del último partido oficial del capitán en el país, será una ocasión especial para disfrutar en el Monumental.

“Messi juega el jueves, ¿cómo no va a jugar?”, afirmó, anticipando la emoción que se vivirá en la cancha.

Sobre el equipo que presentará ante la Vinotinto, el DT explicó que Alexis Mac Allister no verá minutos debido a que se sumó tarde al plantel y casi no entrenó.

“Alexis llegó tarde y no creo que forme parte del equipo. La idea es darle la oportunidad a algún chico. El equipo está en condiciones de hacer algunos retoques”, dijo.

También confirmó que todos los jugadores viajarán a Ecuador para cerrar la Eliminatoria, dependiendo de cómo termine el partido de mañana.

Sobre el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y su frustrado pase al Manchester United, Scaloni aseguró que lo encontró bien y de buen ánimo.

Reconoció que el arquero había tenido ilusión de sumarse al club inglés, pero destacó que mantiene una actitud positiva y se muestra contento de estar con la selección.

Además, sobre su continuidad en el club, el entrenador explicó que espera que Dibu siga sumando minutos.

“No sé qué pasará en su club, pero imagino que sí se quedó es porque jugará”, afirmó, transmitiendo confianza en que el arquero seguirá vigente para los compromisos que se vienen.

También habló sobre la Finalissima frente a España y las complicaciones para organizar amistosos antes del Mundial.

Advirtió que el partido con España en marzo aún no está confirmado y señaló que conseguir rivales europeos no es sencillo, especialmente por la agenda de la Nations League.

Según el DT, estas dificultades generan incertidumbre, pero forman parte de la planificación que la selección debe afrontar de cara a los próximos compromisos internacionales.

Scaloni hizo un balance de la Eliminatoria y reconoció que esta edición fue más exigente que la anterior, un reflejo del aumento del nivel en la región.

Destacó que los triunfos ante Uruguay y Brasil ayudaron a abrir el camino, y remarcó que, en términos generales, el balance es claramente positivo.

En cuanto a la lista mundialista, el entrenador explicó que las convocatorias se basan en el merecimiento y en la frescura que aportan los jugadores jóvenes.

“Los chicos que están es porque son jóvenes y aportan frescura a la selección”, dijo, y añadió que la decisión de sumar nuevos talentos no se limita a lo deportivo, sino que también considera su profesionalismo y comportamiento dentro del grupo.

Acerca de su continuidad al frente del seleccionado, Scaloni fue cauto: “No descarto seguir, pero la cabeza ahora está puesta en otro lado. Lo único que puedo decir es que estoy muy cómodo”.

Scaloni destacó que compartir una cancha con Messi y pasarle la pelota fue una experiencia increíble, y que haber vivido con él el Mundial que ganó fue emocionante; además, anticipó que mañana también será un momento emotivo.

Con el plantel entrenando esta tarde en Ezeiza desde las 17, Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias el próximo martes en Guayaquil ante Ecuador.

Mientras tanto, el Monumental se prepara para vivir una noche especial, con la expectativa puesta en Messi y en el futuro del equipo de Scaloni rumbo al Mundial de 2026.