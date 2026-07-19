Scaloni bañado en lágrimas de emoción: "Estoy orgulloso de cómo competimos"

Tras la derrota ante España, el técnico de la Selección se quebró y tuvo que abandonar la conferencia de prensa cuando le preguntaron por su continuidad al frente del plantel, con el que tiene contrato hasta diciembre.

"Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento", expresó Scaloni bañado en llanto.

El DT se emocionó hasta las lágrimas cuando habló de su elección como entrenador y por haber formado el equipo que formó.

"Es un lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Cumpliré el contrato y después veo. No sé si vamos a poder hacer algo tan grande como esto; estoy agradecido al presidente (de la AFA) por haberme dado una oportunidad tan grande como esta".

"Lo dimos todo, es muy difícil reprochar algo, agradecer al público que estará sufriendo como nosotros, hay que resetearse y volver a empezar", subrayó.

Scaloni reconoció la superioridad de España y acotó: "El desgaste ha sido enorme, pero contra un equipo así si no llegas en las mejores condiciones, lo podés padecer".

Sin embargo, aclaró: "Estoy orgulloso de cómo competimos. Hoy pasaron muchas cosas negativas. Hay cosas que se podían evitar pero no hay reproches", sostuvo sobre la expulsión de Enzo Fernández que dejó al equipo argentino con diez jugadores.

"Hay que darle valor al rival. Los cambios que pudimos hacer fueron más por lesiones. Duele no haber podido competir hoy en el sentido futbolístico", añadió.