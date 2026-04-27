Satellites on Fire, la startup argentina que previene incendios en millones de hectáreas con IA

Es una plataforma impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite detectar incendios forestales en tiempo real, integrando datos satelitales, cámaras en campo y modelos de simulación de propagación. Joaquín Chamo, co fundador de la plataforma junto a Franco Viau y Ulises López Pacholczak, conversó con Adrián Korol por Radio Nacional sobre este proyecto, que logra identificar focos 35 minutos antes que los sistemas de la NASA.
"Nos conocimos en el secundario y a los 16 años en la orientación de Tecnología del colegio ORT de Nuñez, y se nos ocurrió esta idea en el 2020 cuando hubo incendios en Córdoba. Era una problemática global y cada vez había más noticias de incedios", recordó.
"Trabajamos con más de 10 satélites que dan información en tiempo real y a partir de un modelo propio de IA, logramos detectar de forma temprana los incendios forestales. En promedio se da 35 minutos antes que los sistemas tradicionales. Estamos en 21 países, en 4 continentes. El año pasado ayudamos a detectar más de 600 incendios", mencionó Chamo.