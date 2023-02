Satellites argentins en Asie et en Afrique

L'Argentine, par l'intermédiaire du Ministère des sciences, a signé un accord avec Suhora, une société indienne spécialisée dans la fourniture de solutions d'analyse géo spatiale, pour commercialiser des satellites argentins SAOCOM 1A et 1B en Asie et en Afrique.

La société en charge sera VENG, dédiée aux services et développements technologiques spécialisée dans les activités spatiales. Les images obtenues par SAOCOM devraient contribuer à générer des informations importantes dans des domaines tels que les infrastructures, la surveillance des catastrophes naturelles et l'agriculture.

« Exporter la technologie radar de nos propres satellites signifie plus de devises et plus d'emplois pour l'Argentine », a déclaré Daniel Filmus, responsable du Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie.

Amit Kumar, directeur de l'exploitation et cofondateur de Suhora, a dit que cet accord était bénéfique à la fois pour les clients de l'entreprise et pour le secteur spatial argentin.

Les satellites argentins d'observation avec micro-ondes SAOCOM 1A et 1B appartiennent à la Commission nationale des activités spatiales (CONAE). Ils ont été lancés entre 2018 et 2020 et ont été transportés dans l'espace par une fusée Falcon 9 de Space X. Les satellites sont équipés d'une antenne SAR (Synthetic Aperture Radar) qui reçoit les données en bande L.

L'antenne collecte des informations météorologiques en temps réel tout au long de la journée et a l'avantage de pouvoir voir à travers les nuages, car la fréquence utilisée par le signal micro-ondes les traverse, contrairement aux instruments optiques.

En outre, cette bande L permet de sonder à travers la végétation et la surface du sol et de générer des cartes d'humidité d'une importance vitale pour l'agriculture.

DESCARGAR