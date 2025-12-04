Santilli y Jorge Macri se reunieron en Casa Rosada

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron este jueves en Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También participó la legisladora libertaria Pilar Ramírez, mientras que Macri asistió acompañado por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.

El encuentro se realizó en el marco de la agenda institucional que el Gobierno nacional mantiene con distintas jurisdicciones.

La reunión tuvo una duración aproximada de una hora y formó parte de la ronda de conversaciones abiertas entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

Con la reunión de hoy, quedan tres gobernadores en la lista de espera, de los 20 mandatarios que asistieron al encuentro con Milei en la Casa Rosada tras las elecciones legislativas.

Está previsto que mañana dialogue con el pampeano, Sergio Ziliotto; y sólo quedarían pendientes Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Claudio Poggi de San Luis.

Este grupo de mandatarios mantiene diferencias con el Ejecutivo por los fondos de la coparticipación, diálogo que está buscando saldarse mediante el Ministerio de Economía, ya que los gobernadores piden que la deuda de la Nación esté contemplada en la Ley de Presupuesto.

Los representantes de las provincias peronistas de Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego siguen fuera de la mesa de debate.

Esos distritos fueron los únicos que no firmaron el Pacto de Mayo ni asistieron a la convocatoria de Milei en la Rosada.