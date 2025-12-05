Santilli y Adorni recibieron a Ziliotto para avanzar en la agenda federal

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunieron este viernes en la Casa Rosada con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en el marco de la agenda de trabajo que el Gobierno nacional mantiene con distintas provincias.

El encuentro se centró en los temas administrativos y de coordinación necesarios para preparar el año 2026.

Durante la reunión, las partes repasaron proyectos conjuntos, avances en programas nacionales, planificación de obras y mecanismos de trabajo entre Nación y provincia.

Según fuentes oficiales, el objetivo del encuentro fue continuar fortaleciendo los vínculos institucionales y actualizar la hoja de ruta federal prevista para los próximos meses.

La reunión con Ziliotto se produjo luego de que, el jueves, Santilli y Adorni también recibieran al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En ese encuentro, que se extendió alrededor de una hora, se abordaron temas de gestión vinculados a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la ronda de diálogo que el Gobierno nacional desarrolla con todas las jurisdicciones.

Con la agenda de esta semana, sólo restan las reuniones previstas con los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de San Luis, Claudio Poggi, para completar la serie de encuentros iniciada tras las elecciones legislativas.

Además, desde el gobierno remarcaron que se trata de una “instancia de trabajo” que busca ordenar prioridades y coordinar acciones entre los distintos niveles del Estado.

La intención es mantener abierta la vía de diálogo con todas las provincias y consolidar una dinámica de cooperación federal de cara al 2026.