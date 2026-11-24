El jefe de Gabinete se presentará este miércoles a partir de las 15 en la Cámara alta, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 101 de la Constitución Nacional.

En el documento enviado previamente a los senadores, el Gobierno defendió la evolución del consumo, los salarios y el empleo privado, confirmó un acuerdo técnico con el FMI y evitó precisar el nivel de reservas netas del Banco Central.

Como anticipo de la exposición, la Jefatura de Gabinete remitió a la Cámara alta el Informe 146, un voluminoso documento de 2.202 páginas que contiene respuestas a 1.287 preguntas formuladas por los senadores.

Los planteos hechos por 44 senadores que formularon preguntas abarcan cuestiones económicas, sociales, productivas, presupuestarias, sanitarias, educativas, energéticas, previsionales y de seguridad, además de reclamos específicos de las provincias.

La economía ocupa un lugar central en el cuestionario, en medio de las dudas de la oposición sobre la actividad, el consumo, el empleo, las reservas y el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Ante una consulta sobre el estado de la tercera revisión del programa con el FMI, el Ministerio de Economía informó que se alcanzó recientemente un acuerdo a nivel técnico dentro del programa de 48 meses.

La respuesta oficial no profundizó, sin embargo, sobre las metas eventualmente incumplidas ni sobre las dispensas concedidas por el organismo internacional.

El Gobierno también defendió la marcha del consumo frente a las advertencias opositoras sobre la morosidad de las familias, la contracción del crédito y el deterioro de los ingresos.

Según el Ministerio de Economía, durante el primer trimestre de 2026 el consumo privado medido por las cuentas nacionales alcanzó el máximo histórico de la serie.

En la misma respuesta, el Ejecutivo señaló que la irregularidad del crédito a las familias comenzó a reducirse en agosto y que los salarios del sector privado registrado acumularon una mejora del 2,6% entre abril y agosto.

También afirmó que la cantidad de puestos de trabajo en el sector privado creció en 121.000 durante el segundo trimestre de este año respecto de igual período de 2025.

A ello sumó que el saldo del crédito en pesos al sector privado aumentó en octubre un 0,5% mensual en términos reales y sin estacionalidad.

El cuestionario también contiene numerosos pedidos referidos a las políticas sociales y de discapacidad.

Ante las consultas sobre las auditorías de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, el Ministerio de Salud defendió la revisión y el reordenamiento del padrón.

La cartera sanitaria sostuvo que el proceso busca garantizar que las prestaciones lleguen a quienes cumplen los requisitos legales, evitar asignaciones indebidas y asegurar el debido proceso administrativo.

La oposición había requerido precisiones sobre la cantidad de pensiones auditadas, suspendidas, dadas de baja y restituidas desde enero de 2024, con detalle por provincia.

Otro de los capítulos relevantes corresponde a seguridad y control fronterizo. Al responder sobre el Plan Güemes, el Ministerio de Seguridad indicó que inicialmente se incorporaron 310 efectivos en Orán y Aguas Blancas, en diciembre de 2024, y que en abril de 2025 el operativo se extendió al corredor compuesto por Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.

La cartera definió ese programa como una estrategia de refuerzo de la vigilancia en la frontera salteña, con una ampliación progresiva del despliegue y coordinación entre las fuerzas federales.

Buena parte de las preguntas fueron formuladas por el bloque Justicialista, aunque también participaron senadores radicales, provinciales y de otras bancadas opositoras.

La presentación marcará el estreno de Santilli ante el Congreso desde que asumió como jefe de Gabinete. El funcionario llegará al recinto fortalecido por su participación en las negociaciones con los gobernadores y los bloques dialoguistas, especialmente en torno al Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Varias respuestas del extenso informe recurren a informes anteriores, enlaces oficiales o datos publicados por los organismos involucrados.

Santilli deberá explicar no solo los números incluidos en las respuestas escritas, sino también las definiciones políticas del Gobierno frente a un Senado donde La Libertad Avanza mejoró su capacidad de articulación, pero continúa necesitando acuerdos para aprobar sus principales iniciativas.